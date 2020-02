Spazio bimbi ad Affordable art fair 2020 Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

LopLop vi invita ad ’AFFORDABLE ART FAIR 2020, fiera internazionale d’arte contemporanea giunta quest’anno alla sua decima edizione, ospitando ben 85 gallerie provenienti da tutto il mondo con opere di artisti emergenti e affermati. Obiettivo della manifestazione è di rendere l'arte accessibile economicamente, al fine di creare un mercato dell’arte avvicinabile anche ai collezionisti e agli appassionati più giovani. La rassegna si svolge presso la nota location Superstudio Più, sita in via Tortona 27, Milano. Il claim di questa edizione è “Experience the unexpected” , ovvero quell’ eccitazione e quell’emozione che si vive nello scoprire e nell’apprezzare una nuova opera d’arte e la consapevolezza di poterla avere. Proprio attorno ai temi della meraviglia e della sorpresa, sono incentrate le attività per bambini proposte da LopLop nello Spazio Bimbi di AAF 2020. Da cornice narrativa è l'ambientazione dello spazio di tipo immersivo che ricorda una Wunderkammer contemporanea, la storica una camera delle meraviglie in cui si cela e si conserva tutto ciò che non ci si aspetta ed in cui ci si può intrufolare per fare belle scoperte, scoprire le opere di alcuni artisti presenti in fiera e divertirsi. Lo Spazio Bimbi a cura di LopLop propone dei laboratori ludico educativi riservati a bambini dai 3 anni in su. Ad accogliere i piccoli visitatori dell’evento, saranno le operatrici dell’associazione negli orari di apertura al pubblico e sono: - Venerdì 7 febbraio 2020 ore 11.00 – 21.00 - Sabato 8 febbraio 2020 ore 10.00 – 21.00 - Domenica 9 febbraio 2020 ore 10.00 – 20.00 I laboratori sono inclusi nel biglietto di ingresso alla fiera e si ripetono a ciclo continuo durante l’intera giornata secondo gli orari prestabiliti, senza obbligo di prenotazione. Per richiedere informazioni contattare loplop@maremilano.org / 351 688 2106