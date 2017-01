Spazio teatro 89: stagione lirica al via  con “il Barbiere di siviglia” di Paisiello mercoledì 15 febbraio

MILANO - Dopo la classica, il blues, il folk, il rock, il jazz e la canzone d'autore, la musica è ancora protagonista allo Spazio Teatro 89 di Milano: mercoledì 15 febbraio scatta nell'auditorium di via Fratelli Zoia 89 la stagione lirica, a cura dell'associazione VoceAllOpera che porterà in scena "Il Barbiere di Siviglia" di Giovanni Paisiello (ore 20; ingresso 18-20 euro; replica giovedì 16 febbraio). Una scelta non casuale: nel 2016 si sono, infatti, celebrati i 200 anni dalla scomparsa del grande compositore tarantino, che nella seconda metà del Settecento conquistò Napoli, Parigi e San Pietroburgo e che fu apprezzato e temuto da Mozart e Rossini. Se, a Milano, la ricorrenza del bicentenario della morte di Paisiello è passata quasi sotto silenzio, VoceAllOpera vuole ricordarlo con "Il Barbiere di Siviglia", l'opera che, più di ogni altra, esemplifica la sua parabola, oscurata negli anni successivi dalla più nota rappresentazione rossiniana. Come tutte le produzioni di VoceAllOpera, anche quella relativa al capolavoro (per la verità un po' dimenticato) di Paisiello punta su alcuni elementi distintivi: l'attenzione maniacale all'aspetto attoriale dei cantanti, nonostante l'esiguità dei mezzi; la capacità di parlare un linguaggio a tutti comprensibile; la valorizzazione dei giovani artisti, siano essi cantanti, direttori o musicisti. Del resto, sono questi da sempre gli intenti di Gianmaria Aliverta, regista e direttore artistico di VoceAllOpera (che, grazie all'eco delle sue stagioni milanesi, si è guadagnato le regie degli spettacoli al Teatro La Fenice di Venezia, a Firenze, a Martina Franca e in Giappone) e della sua squadra di giovani talenti. Lo scaltro factotum Figaro sarà impersonato dal baritono Carlo Checchi, mentre il soprano Graziana Palazzo vestirà i panni di Rosina. I baritoni Luca Simonetti e Luca Vianello saranno rispettivamente dottor Bartolo e don Basilio. Il tenore spagnolo Néstor Losàn impersonerà il Conte d'Almaviva, mentre Maurizio De Valerio e Gabriele Faccialà saranno Il Giovinotto e Lo Svegliato. L'orchestra giovanile a parti reali di VoceAllOpera sarà diretta dal giovane Ferdinando Sulla, mentre il maestro al cembalo sarà Fabio Maggio, allievo dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. Gianmaria Aliverta firma la regia e le scene, Sara Marcucci i costumi. La nuova stagione lirica di VoceAllOpera è resa possibile grazie alla sinergia tra Mare culturale urbano, Spazio Teatro 89 e il Fondo Morosini. SPAZIO TEATRO 89, via Fratelli Zoia 89, Milano. Tel: 0240914901. Mail: info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org Biglietteria: intero 20 euro; ridotto 18 euro. Stagione lirica VoceAllOpera - Il calendario della rassegna Mercoledì 15-Giovedì 16 febbraio: Il Barbiere di Siviglia di Giovanni Paisiello. Regia: Gianmaria Aliverta. Direttore d'orchestra: Ferdinando Sulla. Mercoledì 22-Giovedì 23 marzo: Madama Butterfly di Giacomo Puccini. Regia: Yamala-Das Irmici Direttore d'orchestra: Damiano Cerutti Lunedì 3 aprile - Concerto di Belcanto Accademia VoceAllOpera. Masterclass di Chris Merritt. Ingresso libero. Maggio/Giugno (presso Mare culturale urbano): L'incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi. Regia: Gianmaria Aliverta.