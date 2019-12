Spellbound Contemporary Ballet: lo spettacolo al Teatro Carcano

Il nuovo spettacolo di danza contemporanea 'Spellbound' arriva al Teatro Carcano dal 20 al 22 dicembre.

Lo show nasce dall'idea di lavorare ad una parziale rielaborazione dell’universo di Vivaldi integrandolo con alcune caratteristiche della sua personalità di ribelle fuori dagli schemi. Da questa suggestione è partito il coreografo Mauro Astolfi per tradurre in movimento alcune creazioni di Vivaldi e raccontarne il talento e la capacità di reinventare, nella sua epoca, la musica barocca.

"Musicista immerso in un contesto dominato dalla razionalità - scrivono gli organizzatori - Vivaldi si è distinto per la piena consapevolezza di andare oltre i limiti del proprio tempo e la noncuranza a muoversi contro corrente: in questo consiste la sua genialità. Da qui l’idea di Astolfi di rielaborare la sua architettura musicale cercando di restituire alla sua opera caratteristiche di unicità".