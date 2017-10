Spettacoli per bambini: “Il pifferaio magico” inaugura domenica 15 ottobre la nuova stagione dello Spazio Teatro 89 di Milano

MILANO - Otto mesi di programmazione con quindici spettacoli in cartellone da metà ottobre al prossimo marzo, tre appuntamenti proposti con la formula della doppia replica, il coinvolgimento di due compagnie straniere (in arrivo, rispettivamente, da Messico e Austria) ed eventi pensati per spettatori di età compresa da un minimo di sei mesi a un massimo di 10 anni: sono questi gli elementi più significativi che caratterizzeranno la nuova stagione di “Teatro Piccolissimo… e non solo”, organizzata per l’ottavo anno consecutivo dallo Spazio Teatro 89 di Milano.

Nicoletta Cardone Johnson è la curatrice di questa rassegna, fiore all’occhiello dell’auditorium polifunzionale di via Fratelli Zoia 89: «La nostra è un’offerta unica, che non ha eguali a Milano, sia in termini quantitativi sia sotto l'aspetto qualitativo. E la risposta del pubblico, negli anni scorsi, è stata davvero entusiasmante, visto che siamo passati da una media di 80 presenze a rappresentazione a oltre duecento».

Proprio per soddisfare la richiesta crescente delle famiglie e dei bambini che la domenica mattina affollano lo Spazio Teatro 89, gli organizzatori hanno previsto, per la prima volta, tre spettacoli in doppia replica (rispettivamente alle ore 10 e alle ore 11.30).

Come di consueto, gli eventi proposti spazieranno dal teatro d’attore a quello di figura, dal teatro danza a quello d’immagini, dal teatro d’oggetti a quello musicale, senza dimenticare i pupazzi, la pittura e i suoni dal vivo.

Il primo appuntamento della nuova stagione è in programma domenica 15 ottobre con “Il pifferaio magico” (ore 11; ingresso 7 euro), portato in scena dalla compagnia Teatrino dell’Erba Matta e indicato per bambini dai 3 ai 10 anni di età.

La fiaba resa famosa dai fratelli Grimm è nota: la cittadina di Hamelin, in Germania, è stata invasa dai topi, che scorazzano felici ovunque. Si intrufolano nelle cucine, saltano dalle finestre, corrono lungo i tetti delle case, sui cornicioni, si inseguono per le scale… Ormai ad Hamelin ci sono più topi che bambini. Come liberarsene? Al sindaco della città si rivolge uno strano e bizzarro personaggio, che assicura: «Libererò la città dai topi grazie al mio potere magico. Con la mia musica, infatti, posso condurre con me oggetti, animali e uomini». In cambio, il sindaco gli promette una generosa ricompensa.

Così, il pifferaio si sposta nella piazza principale del paese e inizia a suonare: come per magia, attratti dalle sue note, i topolini abbandonano le case e circondano il buffo omino che, continuando a soffiare nel suo strumento, attraversa la città e raggiunge il fiume che scorre poco lontano. I piccoli roditori, incantati dalla musica, lo seguono. Giunto al fiume, il pifferaio si ferma di colpo sulla riva, lasciando che i topi si tuffino nell’acqua. In pochi minuti spariscono tutti! A Hamelin non si trova più nessun roditore. Il musicista torna in città per riscuotere la ricompensa, ma il sindaco non mantiene la promessa e lo caccia dal suo ufficio. Molto arrabbiato per quanto accaduto, il pifferaio decide di vendicarsi: riprende a suonare il suo strumento e, questa volta, la sua musica allegra ha il potere di incantare tutti i bambini di Hamelin, che si mettono a seguirlo, attraversando prati e boschi, finché non arrivano ai piedi di una montagna. Il pifferaio cambia la melodia e, magicamente, una porta di pietra si apre: lui entra nella montagna e, subito dopo, come lui anche i piccoli abitanti di Hamelin. Nella cittadina sono spariti tutti i bambini, tranne uno più lento che era rimasto indietro...

Allo Spazio Teatro 89 di Milano, la favola del pifferaio magico sarà portata in scena da un cantastorie che, sfogliando le pagine di un grande libro tridimensionale, racconterà, suonerà e canterà, animando i pupazzi protagonisti della rappresentazione e dialogando direttamente con il pubblico.

La compagnia Teatrino dell’Erba Matta ha studiato una scenografia mutevole e fantastica, allestendo una struttura esagonale in cui ogni lato corrisponde a una scena diversa, con un colore dominante: la città dai tetti rossi dove splende il sole, le sue nere segrete sotterranee, il fiume azzurro dove scompaiono i topi e, ancora, il bianco finale dove nessun bambino muore (così come previsto nella favola originale) ma, piuttosto, sogna incantato da un flauto che lo culla nei suoi sogni sereni.

Le musiche originali composte per lo spettacolo (che mantiene un’impostazione comica e un’animazione che si fonde con la delicata atmosfera della storia) caratterizzano ogni ambiente, trasportando i baby-spettatori in un mondo irreale, mentre i loro occhi si riempiono di colori.



Spazio Teatro 89, via Fratelli Zoia 89, 20153 Milano.

Tel: 02-0240914901. Mail: info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org



Teatro Piccolissimo… e non solo - Stagione 2017-2018

Ingresso: 7 euro.



Domenica 15/10/2017

Spettacolo: Il pifferaio magico.

Ore: 11.

Età consigliata: 3-10 anni.

Compagnia: Teatrino dell’Erba Matta.



Domenica 22/10/2017

Spettacolo: Rose nell’insalata.

Ore: 11.

2-5 anni.

Compagnia: Schedía Teatro.



Domenica 5/11/2017

Spettacolo: Cerca.

Ore 11.

Età consigliata: 2-5 anni.

Compagnia: Teatro al Vacío.



Domenica 12/11/2017

Spettacolo: Escargot.

Ore: 11.

Età consigliata: 3-7 anni.

Compagnia: Teatro del Piccione.



Domenica 19/11/2017

Spettacolo: In su.

Doppia replica: ore 10 e 11.30.

Età consigliata: 1-3 anni.

Compagnia: Cinzia Delorenzi.



Domenica 26/11/2017

Spettacolo: Le foglie e il vento.

Ore: 11.

Età consigliata: 1-3 anni.

Compagnia: Associazione Didee arti e comunicazione.



Domenica 3/12/2017

Spettacolo: Le stagioni di Pallina.

Ore: 11.

Età consigliata: 2-6 anni.

Compagnia: Teatro all’Improvviso.



Domenica 17/12/2017

Spettacolo: Un anno pieno di cose da fare… a Natale!

Doppia replica: ore 10 e 11.30.

Età consigliata: 12-36 mesi.

Compagnia: delleAli teatro.



Domenica 14/01/2018

Spettacolo: Milo e Maya.

Ore: 11.

Età consigliata: 6-24 mesi

Compagnia: As.Li.Co. Teatro Sociale di Como con Scarlattine Teatro.



Domenica 21/01/2018

Spettacolo: Ecco. Io. Qui.

Doppia replica: ore 10 e 11.30

Età consigliata: 6-24 mesi

Compagnia: NudoeCrudo Teatro.



Domenica 28/01/2018

Spettacolo: Un po’ di amici.

Ore: 11.

Età consigliata: 1-4 anni.

Compagnia: Giorgio Gabrielli.



Domenica 4/02/2018

Spettacolo: Carta canta.

Ore: 11.

Età consigliata: 1-4 anni.

Compagnia: Stradevarie.



Domenica 11/02/2018

Spettacolo: Spot.

Ore: 11.

Età consigliata: 2-5 anni.

Compagnia: La Baracca-Testoni Ragazzi.



Domenica 4/03/2018

Spettacolo: Ahoi Koi.

Ore: 11.

Età consigliata: 1-4 anni.

Compagnia: Theater Nuu.



Domenica 11/03/2018

Spettacolo: Storia di un palloncino blu.

Ore: 11.

Età consigliata: 3-7 anni.

Compagnia: Stilema.