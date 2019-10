Spettacoli, conferenze ed incontri dedicati alle streghe: a Milano arriva il festival "StregaMi"

A Milano è in arrivo la prima edizione di StregaMi, il festival per scoprire tutto sulle streghe.

Conferenze e spettacoli

Tra il 31 ottobre e il 1° novembre, presso la Corte dei Miracoli, conferenze, docufilm, letture drammatizzate, spettacoli teatrali e aperitivi a tema. Una due giorni per far luce su chi fossero davvero le donne perseguitate nel corso dei secoli. StregaMi è presentato dal’Associazione Teatrouvaille diretta da Paola Giacometti, dal Centro Insubrico Ricerche Etnostoriche, dall’Associazione Villa Pallavicini e si avvale del Patrocinio del Comune di Milano. La manifestazione consiste appunto in incontri accademici di approfondimento sul tema, letture drammatizzate e spettacoli teatrali. Inoltre nella proiezione di un film di attendibilità storica sul fenomeno delle cosiddette streghe e la presentazione di un documentario sulla loro persecuzione a Milano dal XIV al XVII secolo.

Il programma

Giovedì 31 Ottobre

ore 19-20: Conferenza del Professor Paolo Portone

ore 20: Aperitivo a tema

ore 20:30: Docufilm La genesi di un mito. L'invenzione della strega diabolica

ore 21:30: Spettacolo Nel labirinto delle streghe liriche con Paola Giacometti e Gustavo La Volpe (e la partecipazione di Daniela Antongiovanni, Sonia Gaggio, Cinzia Virardi e Renata Zancanella)

Venerdì 1° Novembre

ore 19-20: Conferenza dello scrittore Valerio Giorgetta, introduce il giornalista Franco Capone

ore 20: Aperitivo a tema

ore 20:30: Docufilm Cos'è la stregoneria

ore 21:30: Lettura drammatizzata Le streghe milanesi con Paola Giacometti e Margó Volo