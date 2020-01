Calà, Il Vizietto, il divertimento di Transylvania: gli spettacoli al Teatro Nuovo a prezzi super scontati

Dal Vizietto a Jerry Calà, passando per l'immortale musica di Lucio Battisti. Cast eccezionali, storie immortali, attori di talento. Sono questi gli ingredienti degli spettacoli del Teatro Nuovo a Milano. E in esclusiva per i lettori di MilanoToday, c'è la possibilità di assistere alle esibizioni con sconti fino al 45%. Attenzione però: affrettatevi, i tagliandi sono pochissimi.

Il vizietto

Una commedia esilarante dal ritmo incessante che diverte, commuove, sorprende. Renato e Albin sono una coppia omosessuale che gestisce da vent’anni un locale a Saint-Tropez dove si esibiscono artisti travestiti. Una sera irrompe nella loro casa Laurent, figlio di Renato e frutto della sua unica relazione eterosessuale, che informa il genitore del suo imminente matrimonio con una ragazza, figlia del deputato e segretario di un partito ultra conservatore. L’incontro tra le due famiglie avverrà in casa di Renato e Albin, con quest’ultimo travestito da donna per fingersi la madre naturale di Laurent. Tra equivoci e doppi sensi, la cena si rivela un totale fiasco.

Welcome to Transylvania - Mostri alla riscossa

La storia è ambientata in un bizzarro albergo gestito dal conte Dracula in persona, spalleggiato da bizzarri e divertenti mostri. Il conte sta organizzando un compleanno coi fiocchi all’interno dell’hotel 5 stelle per la figlia Mavis, ormai maggiorenne. Una festa che si muove tra mistero e sorprese terrificanti. Spettacolo per tutta la famiglia. Con un cast di cantanti, attori, ballerini e acrobati, professionisti del musical. Firmato All Crazy & Soldout

Jerry Calà - Non sono bello, piaccio

Attraverso canzoni, monologhi e coinvolgimento del pubblico, ripercorrendo i momenti salienti della sua vita e della sua carriera, Jerry Calà si racconta alla sua maniera accompagnato da un’orchestra. Sia come attore di cabaret e musicista/cantante prima, sia come protagonista al cinema poi, la vita di Jerry Calà è sempre stata accompagnata da bellissime canzoni che hanno fatto da colonna sonora ai suoi spettacoli cominciando dagli albori con il gruppo dei Gatti di Vicolo Miracoli, andando poi ai suoi film, che, addirittura, hanno rilanciato vecchi successi degli anni ’60 e ’70 e degli anni ’80. Quindi l’attore racconta di quella Verona Beat dove lui, giovanissimo bassista, si esibiva in teatrini parrocchiali interpretando i tipici brani dei gruppi dell’epoca (Equipe 84, Beatles, Rokes, Rolling Stone) per poi spaziare alle canzoni da cabaret del periodo in cui, con i Gatti, si esibiva al Derby Club di Milano sotto l’influenza di Cochi e Renato, Enzo Jannacci e compagni e i primi successi musicali come Prova e Capitooooo!. Poi il salto al cinema e Sapore di mare dei Vanzina diventa addirittura il motore del rilancio delle musiche degli anni ’60; un revival che, dall’uscita di quel film, non è mai più finito, tanto che oggi i ragazzi, anche giovanissimi, sanno a memoria canzoni di 40 anni fa; un vero miracolo così come pure la colonna sonora di Vacanze di Natale che lanciò brani di disco music anni ’80 da divenire delle hit, come I like Chopin, e in particolare una canzone che Jerry (Billo) cantava al piano bar Maracaibo, che è diventata uno dei suoi più grandi cavalli di battaglia, come pure Ancora”di Edoardo de Crescenzo o Al piano bar di Susy.

Ancora tu, tributo a Lucio Battisti

Ancora Tu è un omaggio a uno dei più grandi cantautori italiani: Lucio Battisti. Sul palco i Deja Vu, cover band tra le più apprezzate a livello nazionale, ripropongono uno spettacolo in cui le parole e le musiche della coppia Mogol/Battisti rivivono in chiave moderna con arrangiamenti e sonorità attuali. Special guest della serata è il chitarrista della Formula 3 Alberto Radius, per un viaggio senza tempo, uno show che unisce vecchie e nuove generazioni, con il comune denominatore delle canzoni di chi ha segnato un capitolo fondamentale nella musica italiana.