Spettacolo Aut al festival "Resta in zona!" - Ingresso gratuito

Linguaggicreativi presenta, all’interno del Festival Resta in Zona organizzato dal Municipio 6 del Comune di Milano, lo spettacolo AUT, un viaggio con Peppino Impastato.



Dopo il sold-out di martedì 4 luglio al Teatro Linguaggicreativi, vi aspettiamo al secondo appuntamento, martedì 18 luglio alle ore 21.00 nel cortile all'aperto del Comitato Inquilini 1° Quartiere Operaio Umanitaria, in via Solari 40.



...Fatela davvero anche voi una radio, come ho fatto io. Assordiamo i potenti, la rivoluzione si fa anche a canzoni, spariamole a tutto volume, incrociamole. “Questa chitarra ammazza i fascisti” c’era scritto sulla chitarra di Woody Gutrie. Ecco, questa radio, queste radio, le radio di Terrasini, di Palermo, del mondo ammazzano i mafiosi se suonano la stessa musica.



Peppino Impastato





Lo spettacolo AUT, un viaggio con Peppino Impastato vede in scena Stefano Annoni nella parte di Peppino Impastato, il quale si racconta durante un viaggio in treno, un treno fantasma che corre su quelle rotaie che saranno la sua tomba. Lui è seduto su quel treno e dal finestrino vede passare la sua vita, vita che non si ferma neanche con la sua morte, vita che non poteva mai essere vita privata ma era lotta e politica.



Il treno e la radio diventano teatro per raccontare la sua storia. Peppino si racconta in modo schizofrenico, saltando da un’immagine, da un ricordo, da una trasmissione all’altra. Com’erano i suoi sogni e le sue trasmissioni, schizofrenici. La sua voglia di trasgredire. Arrivando fino al sogno… Lo spettacolo è lui, solo come negli ultimi giorni di vita, “eroe o vittima è il protagonista della sua propria esistenza”.



Abbiamo utilizzato le sue parole, le abbiamo piegate e tagliate per renderle teatrali, abbiamo rubato dai classici e abbiamo scritto cose nuove. Onda Pazza (trasmissione satiro-schizo-politica di Radio Aut) ha degli spunti veramente comici, provando e dissacrando il mito, lo abbiamo immaginato, oggi, a condurre un suo one-man show. Lui stesso usava il teatro e spesso lo definisce uno tra i momenti più riusciti della sua attività. E inoltre scriveva di sè, si raccontava, come in una sorta di diario. In Peppino ci sono sicuramente degli importantissimi messaggi universali, la sua stessa vita è un esempio incredibile, ma c’è anche l’uomo. Con le sue debolezze e i suoi tanti momenti bui. La sua incapacità di intrattenere rapporti personali, di avere una fidanzata. La depressione che lo porta addirittura a scrivere di volersi togliere la vita. E poi c’è il militante politico, il compagno, il cane sciolto, il rompicoglioni.



Lo spettacolo nel 2014 ha ricevuto una lettera di complimenti dall’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.





Testo di Paolo Trotti, Simona Migliori e Giuseppe Adduci

con Stefano Annoni

regia Paolo Trotti

produzione Teatro Linguaggicreativi e Artevox Teatro





