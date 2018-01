Spettacolo di burattini

In occasione dell'epifania, mettiamo in scena la storia della befana Carabò con il teatro dei Burattini!

Sabato 6 Gennaio 2018 ore 16

Uno spettacolo adatto per grandi e piccini a partire dai 3 anni.

Dopo lo spettacolo (della durata di 45 min circa) realizzeremo con la carta degli originalissimi contenitori per caramelle!

Consigliamo calzone antiscivolo per gli spettatori!

Costo di partecipazione:

€ 5 bambino

€ 8 adulto