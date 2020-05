Lo spettacolo "Il medico suo malgrado" di Molière sui canali social di Carlo Colla & Figli

Augurandoci una pronta ripresa dell’attività in palcoscenico, per il momento proseguiamo con le proposte dei nostri spettacoli in streaming. Per il prossimo fine settimana sarà possibile rivedere "Il medico suo malgrado" che aveva debuttato al Piccolo Teatro Grassi nel giugno del 2017.

Continuano anche le giornaliere "Pillole di marionette", che raccontano la storia della Compagnia con documenti fotografici, interviste e video.

Lo spettacolo di Molière

Proseguendo nell’opera di presentazione dei testi classici, la Carlo Colla & Figli porta in scena un testo di Molière, "Il medico suo malgrado".

Il soggetto era già presente nel repertorio della Compagnia fin dalla seconda metà dell’800 con il titolo La lavandaia astuta ma in forma assai riassunta con numerosi tagli e correzioni al testo. Più tardi il titolo venne modificato in Famiola schiappalegna e dopo il 1911 sino al 1957 fu rappresentato al Teatro Gerolamo con il titolo Gerolamo medico empirico.

La nostra edizione, nella tradizione della Compagnia, con musiche di Lulli, nuove marionette, nuove scenografie e nuovi costumi, presenta il personaggio originale e la versione integrale della commedia in una particolare ambientazione e richiama il mondo che gravitava intorno all’autore.

L’accento è stato posto sull’aspetto popolare del testo, riscritto da Eugenio Monti Colla il quale ben ricorda che persino Petrolini ne aveva curato una versione teatrale.

E' possibile assistere allo spettacolo sulla pagina facebook e Instagram.