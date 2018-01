Spettacolo di danza iraniana: il 31 gennaio e l'1 febbraio gratis allo Spazio Teatro No'hma

Mercoledì 31 gennaio e giovedì 1 febbraio lo Spazio Teatro No’hma ospiterà uno spettacolo a ingresso gratuito di danze iraniane, presentato nell'ambito del Premio Internazionale "Il Teatro Nudo" di Teresa Pomodoro.

La performance, intitolta Reluctant, vedrà sul palco quattro ballerine della Compagnia MaHa di Teheran (Iran), dirette in questo progetto dal coreografo Mostafa Shabkhan. Movimenti lirici ed espressivi si richiamano alla quotidianità, tra solitudine e solidarietà.

Come scrivono gli organizzatori: "Lo spettacolo Reluctant, per la Compagnia MaHa, diviene terreno di scoperta di se stessi nell'incontro con l'altro e proprio per questo può crescere continuamente, coinvolgendo anche persone di diverse culture. Una diversità che non potendo essere filtrata dalla comprensione verbale è resa universale dalla danza, nella constatazione di un universo emotivo che avvicina, accomuna e sintetizza l'essenza dell’umanità". Prenotazione obbligatoria: 02.45485085 / 02.26688369 (dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 18:30).