Spettacolo di beneficenza al teatro nuovo di Milano

PER INFO E PRENOTAZIONI:

tel: 370 37 62 218

email: info@fondazionelarosarossaonlus.org



SCOPO DELL'EVENTO: Il ricavato delle offerte per l’acquisto dei biglietti verrà impiegato in un importante progetto umanitario in Tanzania (Kigoma e Mulera) al fine di contribuire a ridurre significativamente l’elevato tasso di mortalità perinatale e malnutrizione infantile. Tale progetto pluriennale prevede la ristrutturazione di strutture ospedaliere disastrate e la costruzione di un nuovo reparto maternità, di vitale importanza per una moltitudine di bambini e madri in condizioni disperate, oltre che per il primo soccorso di qualsiasi bisognoso. (Per maggiori info: www.fondazionelarosarossaonlus.org )



L’offerta minima pro-capite per la partecipazione allo spettacolo è suddivisa in base al tipo di posto in sala come da piantina visibile su www.fondazionelarosarossaonlus.org



- POSTO POLTRONA = Euro 40

- TAVOLO da n.8 persone (dalla quarta alle sesta fila) = Euro 60 a persona (inclusa n.1 bottiglia di spumante al tavolo)

- TAVOLO da n.6 persone (dalla prima alla terza fila) = Euro 80 a persona (inclusa n.1 bottiglia di spumante al tavolo)

I posti al tavolo sono prenotabili anche singolarmente



AIUTACI AD AIUTARE CHI HA REALMENTE BISOGNO, PRENOTA ORA I BIGLIETTI DELLO SPETTACOLO PER TE E I TUOI AMICI... UN BIGLIETTO IN PIU' PUO' SALVARE UNA VITA IN PIU'