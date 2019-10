I figli della frettolosa: lo spettacolo dell'Elfo in cui gli attori sono ciechi

I figli della Frettolosa, lo spettacolo di Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari, va in scena al Teatro Elfo Puccini dal 21 ottobre al 3 novembre.

La pièce - scrivono gli organizzatori - è una riflessione appassionata, ironica e irriverente sulla diversità e sulla cecità. Berardi e Casolari indagano qui il senso che ha oggi il ‘vedere’, partendo da un punto di vista particolare, quello di chi guarda ma non vede, di chi percepisce la realtà differentemente. Ed è un punto di vista sia reale che metaforico, una condizione esistenziale.

In scena, insieme alla compagnia, un gruppo di interpreti ciechi e ipovedenti che compongono un coro coeso e potente dal quale di volta in volta si distaccano storie individuali. "Munita di bastoni bianchi e occhiali scuri - si legge in una nota del teatro - questa compagnia di ‘scalognati’ diviene l’immagine della nostra società, l’allegoria di un popolo cieco, smarrito, che vive in una condizione d’instabilità. Ma che non rinuncia a chiedersi: 'cosa vedo oggi nel mondo che preferirei non vedere? Cosa non vedo più oggi nel mondo che vorrei tornare a vedere?'".