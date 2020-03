Uno spettacolo di flamenco in diretta streaming dal cuore dell’Andalusia

L'emergenza coronavirus ferma la Lombardia, ma non la musica: mercoledì 11 e giovedì 12 marzo arriva infatti uno speciale spettacolo in streaming, Pianissimo Flamenco, organizzato dal Teatro No’hma. "Una performance coinvolgente, passionale, solare, romantica e malinconica, come solo il flamenco può essere” sostiene la Presidente Livia Pomodoro. “Il flamenco è molto di più di una semplice forma di musica e danza: è una vera filosofia di vita, fatta di passione e tradizione, che questa rappresentazione riesce a far rivivere nel cuore degli spettatori”.

Dall'Italia a Cadice

Lo spettacolo "Pianissimo Flamenco", che avrebbe dovuto essere rappresentato nel Teatro di via Orcagna, andrà in scena il prossimo 11 e 12 marzo a Cadice, in un evento unico organizzato da No’hma e dalla compagnia Artes Escenicas Clio, che verrà ripreso e trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube del Teatro. Un vortice di colori, forza ed entusiasmo, dove il volteggiare dei ballerini è accompagnato dai più grandi classici della musica spagnola e del flamenco dal XIX secolo fino ai giorni nostri, eseguiti dal vivo da un gruppo di talentuosi musicisti spagnoli. Un affascinante spettacolo di musica e danza che porterà il pubblico direttamente dalle poltrone di casa fino al cuore dell’Andalusia alla scoperta del flamenco.

Informazioni per assistere allo spettacolo

L'inizio della trasmissione è alle ore 21. E' possibile seguire il video collegandosi al sito del teatro o accedendo al canale Youtube "Teatro No’hma".