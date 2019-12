Disney On Ice: la magia di Frozen in uno spettacolo per bambini sul ghiaccio

Dal 23 al 26 gennaio al Mediolanum Forum arriva la magia dello spettacolo sul ghiaccio di Frozen – Il Regno di Ghiaccio, uno dei film Disney più amati e premiati di tutti i tempi.

Un emozionante spettacolo sul ghiaccio

Per la prima volta sul ghiaccio in versione integrale in un nuovo show, il film sarà narrato dal vivo grazie a questa nuova produzione, che coglie alla perfezione le appassionanti dinamiche fra le due sorelle Anna ed Elsa. Anna è una ragazza dal cuore grande che intraprende un viaggio epico alla ricerca della sorella Elsa, decisa a rimanere nascosta finché non riuscirà a usare liberamente tutti i suoi poteri. Il rude Kristoff, con la sua fida renna Sven, il simpatico pupazzo di neve Olaf e i magici troll, aiuteranno Anna lungo il percorso che la porterà a vincere le sue paure e ad aiutare Elsa a riportare l’estate ad Arendelle. Il pubblico sarà coinvolto al ritmo di brani musicali entusiasmanti come “All’alba sorgerò” “Facciamo Un Pupazzo Insieme” e “Un Problemino Da Sistemare”.

La storia di "Disney on Ice"

La produzione iniziò nel 1981, sotto il nome di "World Walt Disney on Ice"; nel 1998 il nome è stato cambiato in "Disney on Ice". Per dare vita a questo meraviglioso evento sul ghiaccio, Kenneth e Nicole Feld hanno "reclutato" un team di esperti ed artisti di chiara fama, tra cui: Patty Vincent (regista), Jerry Bilik (direttore artistico e sceneggiatore), Cindy Stuart (coreografo), Vanessa Leuck (costumista), Robert Little (scenografo), Alex Reardon (responsabile luci), Doug Webster (assistente coreografo) e David Pelletier (allenatore tecnico). I membri del team creativo della produzione sono stati in grado di realizzare uno show pieno di colori, spirito e calore per evocare i piacevoli ricordi delle festività.

Biglietti

I biglietti dello spettacolo di gennaio sono disponibli on-line.