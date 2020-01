Un emozionante spettacolo sul ghiaccio per i 10 anni della compagnia "Ghiaccio Spettacolo"

Sabato 1 febbraio al Palasesto di Sesto San Giovanni la compagnia di pattinaggio artistico "Ghiaccio Spettacolo" festeggia il suo decimo compleanno con uno spettacolo emozionante. Un vero e proprio show che racchiuderà tutte le migliori performance dei dieci anni di carriera di Ghiaccio Spettacolo.

Coreografie, ballerini e musiche dal vivo

Non mancheranno coreografie uniche e mai viste prima, insieme ad atleti, ballerini, acrobati e musica dal vivo. Una vera e propria festa del pattinaggio italiano, accompagnata dal concerto della rock band Band On The Rocks, dalla voce di Dr Eric B Turner e dal ballerino di tip tap Tony B.

Il cast

Nel cast di questa grande festa di Ghiaccio Spettacolo Nicole Della Monica e Matteo Guarise, pluri-campioni italiani di coppia d'artistico; Charléne Guignard e Marco Fabbri, campioni italiani di danza su ghiaccio, medaglia di bronzo ai campionati europei e alla finale di Grand Prix; Anna Cappellini e Ondrej Hotarek, una campionessa di danza e un campione di coppia d'artistico, uniti nella vita e, in esclusiva per questa serata, anche sul ghiaccio; Giada Russo, campionessa italiana di singolo femminile; Alice Velati e Davide Pastore, unica coppia di acrobati italiani ad effettuare il numero di aereal sul ghiaccio.

E poi ancora: Federica Faiella e Massimo Scali, coppia storica, sei volte campioni italiani, medaglia di bronzo ai Mondiali di pattinaggio di figura nel 2010, due medaglie d'argento agli Europei di figura nel 2009; Matteo Rizzo, campione italiano, medaglia di bronzo ai Mondiali junior, vincitore delle Universiadi e medaglia di bronzo agli Europei; Daniel Grassi, campione italiano in carica e medaglia di bronzo ai Mondiali junior.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti dello spettacolo on-line.