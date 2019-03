Spettacolo dell'illusionista Gaetano Triggiano, "Real Illusion Tour", a prezzi scontati: dal 5 al 7 aprile al Teatro della Luna

Dal 5 al 7 aprile presso il Teatro della Luna andrà in scena lo spettacolo Real Illusion Tour dell'illusionista Gaetano Triggiano.

Dopo il successo della scorsa stagione, riparte il grande one man show dell’illusionista di fama mondiale Gaetano Triggiano; un viaggio affascinante e coinvolgente alla scoperta dell’essenza stessa dell’illusionismo.

Nelle diverse tappe del tour, il "David Copperfield europeo", così come è stato definito dall’Ansa, sarà protagonista di uno spettacolo unico e di altissimo livello internazionale. Lo show è infatti ideato come un nuovo modo di fare magia, dove le illusioni dialogano in un linguaggio teatrale estremamente coinvolgente. L'illusionista verrà affiancato sul palco da un cast di ballerine e dall'esuberante musica del Maestro Angelo Talocci, e diretto da Arturo Brachetti.

