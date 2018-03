Spettacolo in lingua francese - La cantatrice calva

La Compagnia vi presenta il suo spettacolo La Cantatrice Chauve di Ionesco, regia Hélène Sandoval.

Tramite uno scambio di frasi brevi e incoerenti sulla società contemporanea, due coppie, una cameriera e un pompiere affrontano la loro incapacità di comunicare e precipitano in una spirale tragicomica, fino ad un punto di non ritorno.



La regia di Hélène Sandoval si appoggia sulle alternanze ritmiche e i capovolgimenti di situazioni presenti nell'opera di Ionesco.

L'autore si è ispirato al metodo Assimil di apprendimento dell'inglese per costruire i suoi dialoghi strambi e usa il peso degli anni sulle relazioni tra personaggi, che non si riconoscono più e i cui rapporti vanno a rotoli; il tutto ambientato nel panorama della piccola borghesia.



Prenotazioni: http://www.teatrofrancese.com/product/la-cantatrice-chauve-26-mars-2018-a-milan/



La Compagnia è stata creata nel 2003 dall’attrice e regista francese Hélène Sandoval. Ambisce a promuovere la lingua e la cultura francese in Italia tramite il teatro. Organizza spettacoli e serate bilingui, laboratori, corsi e stage, allo scopo di stabilire un ponte tra le culture della Francia e dell’Italia.

Con Giulia Mombelli, Viola Graziosi, Michelangelo Nari, Hélène Olivi Borghese, Federico Scribani, Alessandro Waldergran

Organizzatore: Adrian Mazzola