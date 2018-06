Spettacolo ingresso gratuito piazza Fontana, una storia d’amore

Giovedì 5 luglio ore 21.00 Ingresso gratuito

Nel cortile all’aperto del Comitato Inquilini 1° Quartiere Operaio Umanitaria in via Solari 40 Milano



Reading-spettacolo con musica dal vivo all’interno del Festival Resta in Zona 6 organizzato dal Municipio 6 di Milano, con il contributo del Municipio 6 Milano Assessorato alla Cultura.





Dopo il successo delle scorse edizioni, Teatro Linguaggicreativi torna in via Solari 40 con il reading-spettacolo “Piazza Fontana, una storia d’amore”, regia di Paolo Trotti, con Simona Migliori e Stefano Annoni e la musica dal vivo di Danilo Gallo.



Piazza Fontana, una storia d’amore racconta la storia d’amore tra due protagonisti che prende spunto nel suo svolgimento sia dalla canzone di Herbert Pagani “Albergo a ore”, sia dall’intramontabile tragedia di Shakespeare “Romeo e Giulietta”. La storia d’amore, ambientata a Milano nel 1969, ci accompagna dall’incontro tra un uomo e una donna, un Romeo e una Giulietta moderni e milanesi, alla scoperta del loro amore impossibile perché entrambi sono sposati e hanno una famiglia, in un’epoca in cui in Italia lo sposarsi non per amore era ancora un’abitudine diffusa e il divorzio illegale. Esisteva ancora, infatti, il reato di adulterio (la moglie adultera era condannata alla reclusione). Vediamo i due amanti incontrarsi, innamorarsi, rincorrersi per i luoghi di Milano, darsi ogni giorno appuntamento di nascosto in Piazza Fontana, poi decidere di scappare e coronare il loro sogno proprio il 12 dicembre, giorno dell’esplosione della bomba terroristica.

A questo primo filone drammaturgico si intreccia la storia di Milano nei cinque giorni che precedono lo scoppio della bomba: il clima sociale, culturale, politico di quegli anni. Questi contributi testuali sono stati scritti per noi da importanti esponenti della cultura milanese come Eugenio Finardi noto cantautore milanese, Piero Colaprico scrittore giornalista, Letizia Russo drammaturga e altri ancora. A loro abbiamo chiesto di scrivere appositamente per noi dei brevi racconti riguardanti il loro ricordo di Milano del 1969, e in particolare del 12 dicembre e dei giorni che seguirono, per raccontare l’impatto che un fatto così importante per Milano ha lasciato sul clima emotivo e sociale, sul modo di abitare la nostra bella città dei suoi abitanti dopo un fatto così doloroso.



CREDITI:

di Simona Migliori e Paolo Trotti, con contributi di Alessandro Bertante, Gianni Cervetti, Piero Colaprico, Eugenio Finardi, Letizia Russo

Regia Paolo Trotti

Con Simona Migliori e Stefano Annoni

Lettore Paolo Trespidi

Musica dal vivo Danilo Gallo

Produzione Teatro Linguaggicreativi e Artevox Teatro





INFO E PRENOTAZIONI

Ingresso gratuito

Prenotazione fortemente consigliata

Tel. 0239543699 / Cell. 3274325900

biglietteria@linguaggicreativi.it

www.linguaggicreativi.it