La gioia: ecco lo spettacolo pieno di fiori in scena al Piccolo

Un viaggio verso la gioia immerso nelle meravigliose creazioni floreali di Thierry Boutemy e animato da una colonna sonora potente ed evocativa. È il nuovo spettacolo di Pippo Delbono, intitolato appunto La gioia, che sarà in scena allo Strehler dal 4 al 9 giugno.

"Ogni spettacolo di Pippo Delbono è un viaggio, un attraversamento di situazioni, stati d’animo, intuizioni sorprendenti - scrivono dal teatro -. La recita di ogni sera non è più recita, ma è rito, è un apparire e un gesto unico che lega chi agisce a chi guarda in un comune respiro. Fare uno spettacolo sulla gioia vuol dire cercare quella circostanza unica, vuol dire attraversare i sentimenti più estremi – angoscia, felicità, dolore, entusiasmo –, per provare a scovare, infine, in un istante, l’esplodere della gioia, il sentimento più bello e misterioso".

Ad aspettare il pubblico un vortice di suoni, immagini, movimenti e balli, che si fonde con la magia del circo, i colori dei clown e la malinconia del tango, in una girandola caleidoscopica di maschere, storie personali, emozioni, nel percorso, sempre unico, di un racconto semplice ed essenziale.