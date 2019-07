Accusato di molestie sessuali, Louis C.K. si esibirà a Milano. Biglietti quasi sold-out

Uno dei più noti stand-up comedian americani, Louis C.K., sarà a Milano per 3 spettacoli il 15 e 16 luglio 2019.

Nato 52 anni fa, è considerato uno dei più influenti comici Usa nelle esibizioni dal vivo, imitato e considerato geniale. Dopo una lunga gavetta in piccoli club a Boston, è arrivato a un proprio stile di cabaret dai monologhi dissacranti e politicamente scorretti, ed è stato protagonista, a vario titolo, negli anni, di esibizioni nei più importanti show statunitensi, dal The Late Show with David Letterman fino al Late Night with Conan O'Brien, passando per il Chris Rock Show.

Scritturato dalla Hbo, è stato interprete principale di una sit-com da lui ideata, Lucky Louie. Ha al suo attivo diverse apparizioni anche al cinema.

Due anni fa, tuttavia, la sua carriera ha subito un violentissimo arresto per le accuse di molestie sessuali mosse da diverse attrici, sulla scia del movimento #MeToo: secondo le accuse delle colleghe, si masturbò davanti a loro in alcune stanze di hotel e nei camerini, senza che le donne fossero in alcun modo consezienti. Questo avvenne nei primi anni 2000. Louis C.K. confermò i comportamenti "indegni", disse che tutte le storie erano vere, si scusò in una lettera e perse molti lavori. Si rammaricò anche del fatto che la sua posizione ormai "di potere" nell'industria cinematografica americana avesse impedito alle donne di denunciare i fatti e parlare. Immediatamente Netflix, FX e Universal interruppero i rapporti con lui, bloccando la distribuzione del suo film I Love You, Daddy. Tutti i suoi impegni promozionali vennero sospesi.

Da qualche mese è tornato ad esibirsi, principalmente in piccoli club, raccontando in cupa chiave ironica anche la sua vicenda. Per alcuni è stato un ritono 'tiepido', e difficilmente, dopo le accuse, potrà tornare a divertire come prima; per altri critici, invece, quello che ha fatto passare - e ha passato - non gli chiuderà la vena di comicità feroce. E' in Italia per la prima volta. I biglietti sono già quasi sold-out. Lo show sarà in lingua inglese.