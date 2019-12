Show di luci sulla Torre Branca: fasci con 300 led e tutti possono accendere una "stella"

La Torre Branca di Milano si colora di rosa. Tutto merito di "Stargazing", l'evento organizzato da Pandora che - a partire dal 12 dicembre - illuminerà una delle costruzioni simbolo della città grazie a un'installazione caleidoscopica di led.

Sulla Torre verranno infatti sistemate oltre 300 sorgenti di luci, che - accese tutte insieme - daranno l'effetto di un meraviglioso cielo stellato. Una volta dentro, spiega l'azienda, i visitatori troveranno "un wall interattivo che creerà una costellazione" mentre "ali luminose trasformeranno i visitatori in angeli avvolti di luce".

In cima alla Torre, a cento metri su Milano, ci sarà una “Infinity mirror room”, una stanza degli specchi. A piano terra, invece, tutti potranno accendere la propria personalissima stella semplicemente premendo un bottone. In più i presenti riceveranno in dono una piccola stella firmata Pandora.

La Torre sarà aperta al pubblico gratuitamente il 12 e il 13 dalle ore 14.00 alle ore 23.00 e il 14 e il 15 dicembre dalle 10 alle 23. Ogni giorno alle 19 la Torre si animerà con una emozionante coreografia luminosa.