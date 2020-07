Michele Serra al Piccolo Teatro con "L’amaca di domani unplugged": orari e biglietti

Prosegue la Stagione estiva del Piccolo Teatro di Milano, in collaborazione con il Comune di Milano e Fondazione Cariplo, che dal 21 al 23 luglio ospiteranno il giornalista e scrittore Michele Serra con il suo racconto teatrale ironico e sentimentale, L’amaca di domani unplugged. Il grande scrittore proseguirà poi il suo racconto, portando lo spettacolo dal Chiostro Nina Vinchi a Casa Chiaravalle per un'unica serata venerdì 24 luglio.

Lo spettacolo

Lo spettacolo di Serra sarà in scena al Chiostro Nina Vinchi, con la prima rappresentazione in diretta sul grande schermo di Mare Culturale Urbano, per poi spostarsi a Casa Chiaravalle (venerdì 24 luglio). In caso di maltempo, le recite del Chiostro si sposteranno nella sala del Teatro Grassi, mentre quella del Municipio sarà annullata.

Il racconto di Serra

Scrivere ogni giorno, per ventisette anni, la propria opinione sul giornale, è una forma di potere o una condanna? Un esercizio di stile o uno sfoggio maniacale, degno di un caso umano? Bisogna invidiare le bestie, che per esistere non sono condannate a parlare? Le parole, con le loro seduzioni e le loro trappole, sono le protagoniste di questo racconto teatrale comico e sentimentale, impudico e coinvolgente. Le persone e le cose trattate nel corso degli anni – la politica, la società, le star vere e quelle fasulle, la gente comune, il costume, la cultura – riemergono dal grande sacco delle parole scritte con intatta vitalità e qualche sorpresa.

Michele Serra racconta di sé e del mestiere fragile e faticoso dello scrittore cercando di dipanare la matassa delle proprie debolezze e delle proprie manie. Ma forse il vero bandolo, come per ogni cosa, è nell’infanzia. E il finale, per fortuna, è ancora da scrivere.

Biglietti

Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili; prenotazione obbligatoria per l'assegnazione del posto chiamando il numero 02.42.411.889 attivo dal lunedì al sabato ore 9.45-18.45, domenica ore 10-17. Sarà necessario indicare un indirizzo e-mail valido al quale verrà inviato il biglietto elettronico.