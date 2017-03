Spettacolo per bambini - "Raperonzolo. il canto del crescere"

Teatro del Buratto da 4 a 10 anni Ho attraversato il bosco e … ce l'ho fatta! C'era una volta una bambina che si chiamava Ravanellina … No … in realtà Ravanellina non c'era ancora, ma c'erano un uomo e una donna che desideravano tanto, ma proprio tanto, avere una bambina… Così inizia la fiaba di Raperonzolo, o Ravanellina… La fiaba narrata è quella classica, arricchita da suggestioni di racconti più recenti come "Coraline e la porta magica". E' la storia di una bambina che si troverà a vivere in due "famiglie", sempre sognando di uscire e attraversare il bosco, che, segreto e misterioso, circonda entrambe le sue case. E' la storia di un incontro con un principe, di un amore che la farà sognare e le regalerà coraggio e ali per cominciare a volare. I protagonisti sono madri, padri, matrigne e principi, ma soprattutto, protagonista è una bambina che vuole affrontare il bosco fatto di paure e desideri - per poter infine crescere. per info e prenotazioni info@bilafabbricadelgiocoedellearti.it | 02.66305562