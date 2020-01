Spettacolo per bambini | Storia di uno scrittore

STORIA DI UNO SCRITTORE E DI UNA MACCHINA CHE GLI INSEGNO’ A SCRIVERE



Diretto e con Fabrizio Bianchi e Sara Terlizzi

Produzione: Viandanti Teatranti



Domenico è uno scrittore agli esordi e cerca l’ispirazione per iniziare il suo primo libro. Per settantaquattro volte ha dovuto interrompersi, ma ora, dopo aver cambiato macchina da scrivere, sente che è la volta buona. Suo malgrado, o per sua fortuna, la macchina da scrivere non segue ciò che mette nero su bianco lo scrittore, ma scava dentro di lui alla ricerca di ciò che non riesce ad esprimere. Il risultato è la scoperta dentro di sé di emozioni fortemente inibenti, che Domenico non aveva mai affrontato: rabbia, paura e timidezza. Le emozioni vengono narrate attraverso le storie di Fabio, Mario e Josephine, nei quali, grazie alla magia della macchina da scrivere, lo scrittore si incarna.



Durata: 50 minuti

Età consigliata: dai 5 anni

Genere: teatro d’attore, ombre cinesi, pittura e marionettizzazione dell’attore



TEATRO DELFINO | PIAZZA PIERO CARNELLI, MI

info@teatrodelfino.it – 02 87281266 / 333 5730340

(linea telefonica attiva dal martedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 19.00)

Biglietti €7 / Disponibili anche in prevendita su Vivaticket