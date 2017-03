Spettacolo teatrale “fassbinder l’étranger” | Teatro linguaggicreativi Milano

Lo spettacolo sarà in scena al Teatro Linguaggicreativi di Milano in anteprima nazionale dal 10 marzo 2017. Venerdì e sabato 10-11-17-18 marzo ore 20,30, dalle 19,30 al gentile pubblico verrà offerto l'aperitivo. Domenica 12-19 marzo ore 19,00, aperitivo a seguire. di Paolo Trotti con Stefano Annoni, Federica Gelosa e Marialice Tagliavini elaborazioni sonore di Antonello Antinolfi Assistenti alla regia Veronica Scarioni e Paolo Mazzocchi Regia di Paolo Trotti Produzione Teatro Linguaggicreativi Lo spettacolo teatrale nasce dalla rilettura del testo "Preparadise sorry now" del regista e drammaturgo tedesco Rainer Werner Fassbinder e affronta la figura dell'artista come poeta profondamente politico, capace di influenzare generazioni di cineasti, scrittori ed artisti a livello europeo, fino ad arrivare ai nostri giorni. La drammaturgia di partenza analizza la relazione di dipendenza e di potere tra un uomo e una donna. Esaltazione, mitomania, narcisismo, sono le caratteristiche di lui che portano lei, all'apparenza una brava ragazza, a diventarne succube e complice, al punto da trasformarli in una delle più famose coppie di serial killer della storia. Nella storia le radici della loro violenza, dalla storia del dopoguerra; dalla povertà proviene quella necessità di aderenza al nazismo che i due professano e per cui uccidono. Dal populismo. Dalla necessità di rivincita. Se in Pasolini la rivincita avviene attraverso la sconfitta e la trasformazione dei ragazzi di borgata, in Fassbinder la violenza diviene l'unico mezzo di affermazione di sé in un mondo che evolve troppo rapidamente volendo dimenticare l'agghiacciante storia recente del nazismo. QUANDO: 10-11-12-17-18-19 marzo 2017 DOVE: Teatro Linguaggicreativi - Via Eugenio Villoresi, 26, Milano (MM2 Romolo). ORARIO: - venerdì 11 e 12 e sabato 17 e 18 ore 20,30, dalle 19,30 al gentile pubblico verrà offerto l'aperitivo. - domenica 12 e 19 ore 19,00, aperitivo a seguire. BIGLIETTI: - Intero 14 € - Ridotto allievi e convenzionati 10€ TESSERA: Per entrare agli spettacoli e concerti di Teatro Linguaggicreativi è obbligatorio essere in possesso della tessera associativa GRATUITA. Richiedila subito sul nostro sito o inviandoci una email a promozione@linguaggicreativi.it. PER INFO E PRENOTAZIONI: promozione@linguaggicreativi.it Tel. 0239543699 - 333.6213155