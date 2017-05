Spettacolo teatrale gratuito "il virus che ti salva la vita", teatro Elfo Puccini

Per promuovere la cultura della Salute e della Sicurezza, la Fondazione LHS e Italia Loves Sicurezza ti invitano a teatro per l'evento conclusivo del roadshow di Italia Loves Sicurezza 2017. Durante la serata verrà messa in scena una rappresentazione speciale de "Il virus che ti salva la vita" della compagnia Rossolevante, uno spettacolo teatrale che - mescolando parole, movimento, musica e video - vuole offrire, con emozione e ironia, una galleria ricca di spunti di riflessione sulla salute e sulla sicurezza. Prenotazione obbligatoria e gratuita, fino a esaurimento posti, su http://bit.ly/virus17 Lo spettacolo è suddiviso in capitoli e si struttura in due fasi distinte: una prima parte più propriamente "teatrale", con situazioni, personaggi e video che mostrano l'assurdità dei nostri cliché comportamentali sul lavoro, sulle strade e nella vita quotidiana. Una seconda parte in cui, tolta di mezzo la "quarta parete", il pubblico è chiamato a partecipare all'azione scenica attraverso domande e provocazioni tese a indurre un cambiamento nel modo di vedere e di fare le cose più semplici, quotidiane. Perché a volte siamo noi stessi a mettere in pericolo la nostra salute e la nostra sicurezza senza neanche rendercene conto. I troppi impegni, il poco tempo e la molta distrazione ci impediscono di prenderci cura di noi e degli altri a casa, al lavoro, a scuola, alla guida. Lo spettacolo è strutturato come uno strumento utile per avviare, da subito, il cambiamento. Perché è davvero giunto il momento di sbarazzarsi della cultura nella quale siamo immersi, una cultura di morte, obsoleta, che solo nel nostro Paese continua a produrre ogni giorno tre morti sul lavoro.