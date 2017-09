Spettacolo teatrale Rachele la moglie

Dopo i recenti successi di pubblico torna il teatro sacro della Compagnia Exire: il 29 settembre presso l’Oratorio San Luigi di San Maurizio al Lambro (Via Tagliabue 5, Cologno Monzese - MI, 21h00) andrà in scena lo spettacolo "Rachele, la moglie", su drammaturgia originale di Sergio Di Benedetto, per la regia di Fabio Sarti, con Sandra Zoccolan, Angelo Zilio, Matteo Bonanni, Federica Ombrato, Fabio Sarti. Ingresso libero