Compagnia Teatro Binario7 presenta "Storia d'amore in ascensore"

Dal 19 dicembre al 5 gennaio al Teatro Martinitt arriva Storie d'amore in ascensore, spettacolo a cura della Compagnia Teatro Binario7, con Barbara Bertato e Alfredo Colina, regia di Paola Galassi, a cura degli autori Barbara Bertato, Alfredo Colina, Paola Galassi.

La trama

Lui è un tecnico che sta riparando l’ascensore di un palazzo di sei piani al centro di Milano, è l’ultimo giorno di lavoro e domani partirà per le ferie in moto in viaggio con un gruppo di amici. Lei bella e simpatica, lavora in proprio, oggi chiude le ultime cose e domani finalmente partirà per una

vacanza in Grecia, con un nuovo “amico”, conosciuto da poco ma con cui potrebbe nascere qualcosa… Lei prende l’ascensore al volo mentre lui ne stava finendo il collaudo… avviene l’incidente: ascensore bloccato per non si sa quanto tempo. Due sconosciuti che, complice lo spazio ridotto, si conoscono, si raccontano, si scoprono e si annusano. Si parla del tempo e delle stagioni, di calcio e di poesia, di vacanze e di Yoga e piano piano si arriva all’ amore vero. Una commedia che si muove, fra risate ed emozioni, pur restando ferma al quinto piano di uno stabile.

Il 31 dicembre il prezzo del biglietto sarà di 48 euro solo su prenotazione: il prezzo comprende lo spettacolo e un piccolo buffet.

La serata si chiuderà prima di mezzanotte.