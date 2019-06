Uno spettacolo contro la violenza di genere all'Umanitaria

La violenza sulle donne: perchè occorre sensibilizzare

Il libro e lo spettacolo hanno l’obiettivo di sensibilizzare, ma soprattutto informare su quello che si sa e che non si sa della violenza sulle donne. Per questo in futuro entrambi i lavori saranno sottoposti alle scuole, alle carceri, agli uffici e alle fabbriche, sarà indirizzato alle mamme e anche alle figlie. Sarà la prima tappa di un percorso che negli anni coinvolgerà quanti avranno voglia di esprimere i loro pensieri su questo tema.

Secondo l’ultima indagine condotta dall’Istat nel 2018 sulla violenza sulle donne in Italia c’è una vittima ogni 72 ore. Il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subìto violenza fisica, il 21% (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila. Ha subìto violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner il 13,6% delle donne (2 milioni 800 mila), in particolare il 5,2% (855 mila) da partner attuale e il 18,9% (2 milioni 44 mila) dall’ex partner. La maggior parte delle donne che avevano un partner violento in

passato lo hanno lasciato proprio a causa delle violenza subita (68,6%). In particolare, per il 41,7% è stata la causa principale per interrompere la relazione, per il 26,8% è stato un elemento importante della decisione. Negli ultimi 5 anni il numero di donne che hanno subìto almeno una forma di violenza fisica o sessuale ammonta a 2 milioni 435 mila, l’11,3% delle donne dai 16 ai 70 anni .

Di fronte a un'urgenza così delicata L'Associazione Internazionale Tutela e Diritti – AITD ONLUS – e l’Associazione di Teatroterapia, Arte e Cultura - Angoli di Luce – già impegnati nell'apertura di uno sportello del Progetto Rosa che offre a tutte le vittime di violenza supporto legale, informativo e sanitario, hanno deciso di intraprendere un progetto per dare voce alle Donne sul tema della violenza. Un percorso fatto di volti, musica, immagini e parole alla scoperta di un mondo intimo e straordinariamente prezioso di desideri, episodi ed esperienze realmente vissute, di quello che sarebbe potuto accadere, con semplicità e schiettezza, cercando di andare direttamente al cuore del problema.