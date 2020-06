Spirit de Milan, il programma della settimana e un concerto speciale con Eugenio Finardi

Dopo il lockdown e le disposizioni governative per contrastare l’emergenza sanitaria, lo Spirit de Milan riparte con un ricco programma di concerti, serate swing e intrattenimento musicale, dedicati alla riscoperta del fascino di Milano e della “milanesità”.

Il programma

- Martedì 16 giugno riparte l’appuntamento settimanale con “Ca.Bar.Et Boh.Visa. Milano 5.0 - Musica e cabaret fuori dagli schermi” con protagonisti Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni, Walter Leonardi, e Flavio Pirini che allo Spirit de Milan hanno trovato casa e voglia di fare squadra, mescolando risate e malinconie, nonsense e profondità. (in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30)

- Mercoledì 17 giugno Rock Files Live! di LifeGate Radio. Ezio Guaitamacchi ha organizzato una puntata d'eccezione, invitando sul palco due grandi artisti italiani, Beppe Gambetta ed Eugenio Finardi, che suoneranno dal vivo e converseranno dei loro nuovi progetti.

- Giovedì 18 giugno è la volta di "Barbera & Champagne" con i The Cadregas, il cui repertorio sconfina dai più antichi stornelli milanesi di fine ‘800 e le goliardiche canzoni da osteria dei primi del ‘900 fino ad arrivare a Cochi e Renato, Strehler, Enzo Jannacci e Dario Fo, con alcuni sconfinamenti regionali. “El Dindondero” è invece il loro programma radiofonico in onda sullo SpiritoPhono tutti i giovedì alle 19.

- Venerdì 19 giugno torna la serata "Bandiera Gialla" de la musica anni 60 e 70… in versione solo da ascolto! Ad esibirsi ci saranno i Mary and the Quants, che spaziano dal beat e pop italiano ai classici R&B e soul della Motown fino alla musica british. Attenzione, niente balli in pista ma tanta ottima musica da ascoltare! Anche i Mary and the Quants hanno un loro programma radiofonico, “Sessanta mi dà tanto”, in onda tutti i venerdì alle 19.00 su SpiritoPhono.

- Sabato 20 giugno "Holy Swing Night", con la direzione artistica di Mauro Porro. Sul palco il GWK- Current Trio: clarinetto, pianoforte e batteria tutti da ascoltare, tra hot jazz e swing. Gli happy feet potranno muoversi tenendo il ritmo sotto i tavolini!

- Domenica 21 giugno, "Festa della Musica", Veronica Sbergia e Max De Bernardi, che sono sempre stati di casa allo Spirit, ci delizieranno con il loro repertorio blues e non solo e ci presenteranno il loro nuovo programma radiofonico “Lockdown Old-time music hour”, che va in onda solo su SpiritoPhono!