Spirit de Milan, il nuovo programma della settimana

Continuano gli appuntamenti allo Spirit De Milan, la cattedrale in cui si incontrano la cultura swing e la passione per la bellezza e la tradizione, alla riscoperta del fascino di Milano e della “milanesità.

Il programma

Questi gli appuntamenti della settimana:

- Martedì 14 luglio, appuntamento settimanale con “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 - Musica e cabaret fuori dagli schermi” con protagonisti Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni, Walter Leonardi e Flavio Pirini che allo Spirit de Milan hanno trovato casa e voglia di fare squadra, mescolando risate e malinconie, nonsense e profondità. (in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30)

- Mercoledì 15 luglio torna Rock Files Live! di LifeGate Radio, a cura di Ezio Guaitamacchi. Sul palco Cristiano Godano, che presenterà il nuovo album da solista “Mi ero perso il cuore” (Ala Bianca Group) e, a seguire, i Perturbazione con il loro ottavo disco in studio “(dis)amore” (Ala Bianca Group).

- Giovedì 16 luglio serata Barbera e Champagne con il recital del cantautore, umorista, musicista e scrittore Flavio Oreglio, noto al grande pubblico per la trasmissione televisiva Zelig.

- Venerdì 17 luglio torna la serata Bandiera Gialla e la musica anni 60 e 70. Ad esibirsi ci saranno i Mary and the Quants, che spaziano dal beat e pop italiano ai classici R&B e soul della Motown fino alla musica british. Anche i Mary and the Quants hanno un loro programma radiofonico, “Sessanta mi dà tanto”, in onda tutti i venerdì alle 19 su SpiritoPhono.

- Sabato 18 luglio appuntamento con Holy Swing Night, con la direzione artistica di Mauro Porro.

- Domenica 19 luglio Spirit in Blues con i Superdownhome, duo promosso da Slang Music che pesca nei fondali delle tradizioni del blues rurale, ma amplia i propri orizzonti sonori anche verso cieli punteggiati da rock’n’roll, folk, country e addirittura punk.