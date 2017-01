"Vita Activa, the Spirit of Hannah Arendt": dall'1 al 9 febbraio allo Spazio Oberdan

Dall'1 al 9 febbraio allo Spazio Oberdan verrà proiettato in anteprima Vita Activa, the Spirit of Hannah Arendt, il film sulla filosofa ebrea tedesca.

Un ritratto della vita intima e intellettuale di Hannah Arendt, nota in tutto il mondo per aver creato il concetto di "banalità del male" in riferimento al processo a Adolf Eichmann, considerato uno principali responsabili dello sterminio degli ebrei nella Germania Nazista.

Sullo schermo una carrellatta dei luoghi dove la Arendt ha vissuto, lavorato, amato, scritto e sofferto. Una figura e un'analisi sulla natura del male più che mai attuali.