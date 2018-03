Sport e tempo libero - Mareincittà: definito il calendario delle attività sportive della manifestazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Segrate, 20 marzo 2018 Il bellissimo bacino idrico dell'Idroscalo ospiterà anche quest'anno la manifestazione ludico sportiva Mareincittà. L'evento avrà luogo dal 7 al 10 giugno e vedrà protagoniste tantissime discipline acquatiche con numerose novità per coinvolgere campioni, atleti, principianti e scuole. Tante le attività che si stanno definendo per coinvolgere le famiglie e tutti coloro che resteranno a Milano nel mese di giugno. Divertirsi facendo sport, questo il nostro obiettivo." - spiega Alessandra Sarpedonti Presidente del Club Sportivo Ambrosiano ASD organizzatore della seconda edizione della manifestazione. "Ho molto a cuore che Mareincittà sia un evento per tutti, l'evento dell'inclusione sociale. Quest'anno vorremmo garantire anche la partecipazione di associazioni di disabili e portatori di Handicap come ad esempio la prima squadra al mondo di pallanuoto tutta composta da atleti disabili". La Motonautica, madrina della prima edizione, sarà sempre una delle protagoniste con i GT15 guidati da ragazzi di 14-17 anni. "Mareincittà è un evento a cui non possiamo mancare" - queste le parole del Presidente della Federazione Vincenzo Iaconianni, di cui si è fatto portavoce Giorgio Galli, Presidente Comitato Regionale FIM della Lombardia. Gli appassionati di pesca sportiva potranno seguire dal vivo il primo trofeo "Pesca Sportiva Mareincittà" a cui prenderanno parte circa 60-70 pescatori professionisti che si renderanno disponibili nei giorni della manifestazione per fare formazione gratuita a grandi e piccini che vogliono avvicinarsi a questa disciplina. Gli amanti della canoa e del canottaggio potranno provare le bellissime Dragon Boat e, per tutti coloro che desiderano cimentarsi, sarà possibile sperimentare l'emozione di respirare sott'acqua con maschere e bombole accompagnati e guidati da Istruttori e Dive Master. Il carattere sportivo-agonistico sarà avvalorato da tappe del Campionato Italiano quali: Canoa Polo Sabato e Domenica e SUP (Stand Up Paddling) Sabato pomeriggio. Sport quest'ultimo con un forte trend di crescita sin dal 2001, promosso dalla Federazione Italiana di Sci Nautico. "La forza di Mareincittà è la sinergia fra le diverse discipline che pur utilizzando gli stessi spazi in momenti diversi, dimostreranno, come anche appunto in città, sia possibile trovare e praticare quegli sport che solitamente si legano prettamente a località turistiche", queste le parole di Paolo Bianchi responsabile eventi, sport e logistica dell'Idroscalo di Città Metropolitana. Non mancheranno anche le attività sportive e ricreative fuori dall'acqua; novità di questa edizione il BUBBLE FOOTBALL (divertenti bolle di gomma da indossare durante una partita di calcetto), i tornei di ping-pong e le sfide con i racchettoni da spiaggia. Tra le novità anche il Trofeo School Edition, una sfida che vedrà gareggiare quattro istituti scolastici dell'hinterland milanese che si confronteranno nelle seguenti discipline: Atletica, Basket, Handball e Calcetto. Per chi ama camminare o correre all'aria aperta ci sarà Michele Evangelisti - noto Runner - che nella mattinata di domenica 10 giugno organizzerà una corsa non competitiva aperta a tutti, anche agli amici a quattrozampe, lungo tutto l'anello dell'Idroscalo. Sei km di passeggiata dove sarà possibile ammirare la biodiversità del bacino e la bellezza della natura circostante. Insomma una quattro giorni di full immersion nello sport e nel divertimento. foto: team Mareincitta - Sup - Bubble Football - M.Amore, A.Sarpedonti - M.Evangelisti

Gallery