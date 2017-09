Sport movies & tv 2017

Milano ospiterà, dal 15 al 20 Novembre 2017, la 35esima edizione di “SPORT MOVIES & TV” (www.sportmoviestv.com), Finale di 16 Festival (nei 5 Continenti) del “World FICTS Challenge” Campionato Mondiale della Televisione, del Cinema, della Cultura e della Comunicazione sportiva.



8 le Sezioni competitive: 1) Giochi Olimpici, 2) Documentari, 3) Trasmissioni Tv e Nuove Tecnologie, 4) Sport & Società, 5) Sport & Disabilità, 6) Movies, 7) Sport & Pubblicità, 8) Movies & Tv Football.



Il Festival – all’insegna dello slogan “FICTS Is Culture Through Sport” – è organizzato dalla FICTS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs a cui aderiscono 116 Nazioni (presieduta dal Prof. Franco Ascani IOC Member for “Culture and Olympic Heritage Commission”) riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico per il quale promuove i valori dello sport attraverso le immagini.

Il Palazzo Giureconsulti (Piazza Mercanti, 2 - Milano), ad ingresso gratuito, ospiterà Proiezioni (150 opere selezionate tra cui Anteprime mondiali ed europee, immagini Olimpiche esclusive, etc.), Meeting, Workshop, Mostre, Conferenze Stampa, Eventi Collegati, Premiazioni degli Ospiti internazionali.

Un’ampia partecipazione nazionale ed internazionale, caratterizzata dalla qualità delle opere iscritte e dalla presenza di prestigiosi Ospiti (in passato, tra gli altri, Pelè, Mike Tyson, Yelena Isinbayeva, Ottavio Missoni, Robert Redford, Franco Zeffirelli, Ennio Morricone, Martin Scorsese, Alberto Sordi, Johan Cruyff, Mohamed Al Fayed, Marcello Lippi, Sergey Bubka, Yuri Chechi, Alex Zanardi, José Carreras, Bud Spencer, Giuseppe Tornatore), rende la 35a edizione di “Sport Movies & TV” una considerevole vetrina internazionale per media, emittenti televisive, network mondiali, radio, case di produzione, produttori, registi, Comitati Olimpici e Federazioni sportive, campioni sportivi, agenzie pubblicitarie e di comunicazione.



