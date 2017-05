Spring factory - Il giardino delle fiabe - La festa di primavera per grandi e piccini

Sabato 27 maggio, dalle 10 alle 18.30, in via San Mamete 42, siete tutti invitati a partecipare alla festa di primavera di Mumadvisor, il portale a misura di mamma, dove potrete godervi una giornata all'aria aperta tra shopping, fotografia e workshop per bambini. A tutti i partecipanti saranno offerte una ricca colazione e una gustosa merenda allestita con cura da Just Kidding.

Tante golosità da provare anche tra caramelle, liquerizie e gelatine con Pastiglie Leone. E per chi ama mangiare sano ed è attento all'ambiente ci penserà Fattoria Scaldasole. Non mancheranno diverse sorprese, tutto in stile Mumadvisor. I vostri bambini potranno partecipare a bellissimi workshop e attività completamente gratuiti.

E mentre i piccoli saranno "al lavoro" nelle tantissime attività e laboratori, le mamme potranno godersi un momento di shopping tutto per loro. E scegliere di acquistare i bellissimi abiti per bambini di Elena e Silvia o le esclusive Box nascita del nuovo marchio Maison Léon, o pensare un po' a loro stesse con i prodotti di abbigliamento di Le Pezze - Made in Italy. Ma anche farsi dare qualche suggerimento sulla cucina con gli esperti di Verdemangiare, o scoprire il mondo del tennis per bambini con il Centro Tennis Valla, e tanto tanto altro.

Sarà possibile anche seguire un mini corso di svezzamento tenuto da un'esperta nutrizionista del team di Mamma M'ama. Non solo. In un angolo segreto del giardino della villa Ilaria Corticelli - Creative Photographer, realizzerà in uno speciale set creato e pensato ad hoc un servizio fotografico a tema "Le Foto di primavera nel giardino delle meraviglie", dove tutta la famiglia potrà immergersi in un mondo fiabesco. Le sessioni fotografiche sono della durata di 30 minuti (a pagamento e solo su prenotazione sabato 27 e domenica 28 maggio).

Gallery