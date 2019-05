"Stabilimento estivo Base": la festa di apertura mercoledì 29 maggio

Anche quest’anno, tra le atmosfere industriali dell’ex Ansaldo, torna dal 29 maggio "Stabilimento Estivo Base", il programma estivo di BASE Milano per celebrare l’ultima estate di questi strani anni ’10 con tre mesi non-stop di concerti, musica jazz, showcase di etichette indipendenti, feste, degustazioni, corsi, stand up comedy e slam poetry.

Festa di apertura

La festa di apertura si terrà Mercoledì 29 maggio, dal tramonto fino alle 3 di notte. Di seguito il programma:

18:30 - Aperitivo in cortile. Music selection a cura di @LaRochelle

21:30 - Live in cortile: CAMPOS (@camposband)

23:30 - Dj Set by La Rochelle, from 1971 to 1989

Ingresso Gratuito.