Stagione dei concerti società umanitaria - Duo I & I

Domenica 12 febbraio 2017 ore 17.00, Salone degli Affreschi Società Umanitaria (via San Barnaba, 48) DUO I&I PROGRAMMA R. Schumann, Drei Romanzen op. 94 P. Hindemith, Sonata F. Poulenc, Sonata B. Britten, Temporal Variations Il Duo I&I si forma nel 2012 al termine del Master in interpretazione all'Haute École de Musique di Ginevra frequentato da Ivan e Isabelle come solisti. Dal 2013 il Duo I&I studia e si esibisce regolarmente, ottenendo ottimi risultati in musica da camera. Il Duo I&I suona principalmente in Francia, Svizzera, Italia e Finlandia. In Germania sono stati invitati nell'ambito del Festival Meister von Morgen, Werner Richard Saal. Nel mese di ottobre 2015 affrontano il loro primo concorso come duo e ottengono il primo premio assoluto all'unanimità della Giuria al Concorso Internazionale di musica da camera "Luigi Nono", successivamente, a maggio 2016, ottengono il terzo premio al Concorso Internazionale de Musica da Camera "Antón García Abril". Il loro repertorio comprende i classici quale Robert Schumann e si estende poi principalmente all'epoca moderna con una predilezione per i compositori che hanno scritto per oboe e piano: F. Poulenc, P. Hindemith, H. Dutilleux, A. Doráti, B. Britten così come alcuni contemporanei tra i quali M. Whittall. INGRESSI BIGLIETTI intero € 13,00 ridotto € 10,00 cral € 5,00 INFO tel. 02/57968334 | email: reteumanitaria@umanitaria.it