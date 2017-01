Stagione dei concerti società Umanitaria

Domenica 29 gennaio 2017 alle ore 17:00 nel Salone degli Affreschi della Società Umanitaria si svolgerà il concerto di Clarissa Bevilacqua e Yuya Tonouchi. • programma • L. van Beethoven, Sonata op. 47 C. Franck, Sonata Clarissa Bevilacqua ha iniziato a studiare il violino all'età di cinque anni. Debutta come solista al Pritzker Pavilion di Chicago all'età di nove anni e da allora ha tenuto recital in Italia e all'estero. In autunno suonerà alla Carnegie Hall di New York. Si è esibita al Summit NATO ed è la violinista più giovane a tenere audizioni con gli strumenti della collezione Stradivari. Ha ottenuto premi e riconoscimenti in competizioni nazionali e internazionali, fra cui ricordiamo il"Premio Abbado" (2015) e il Concorso Nazionale "Cittá di Giussano (2016). Clarissa frequenta attualmente il Triennio Accademico con M. L. Ugoni al Conservatorio di Musica "G. Nicolini", e con D. Gay a Milano. Yuya Tonouchi, nato a Osaka, inizia a studiare il pianoforte a cinque anni con N. Yoshitaka e prosegue con J. Nakao e T. Seki. Nel 2014 consegue il diploma di primo livello sotto la guida di H. Takazawa alla Tokyo-Gakugei University. Successivamente si perfeziona alle masterclass di L. Rasca. È stato premiato in diversi concorsi in Giappone, tra cui ricordiamo il Premio Nazionale di Musica Classica (2012). Ha vinto con Clarissa Bevilacqua il Primo Premio della sezione 'Musica da camera' al Concorso Nazionale "Cittá di Giussano". Attualmente frequenta il biennio di secondo livello di pianoforte con M. Alpi al Conservatorio di Musica "G. Nicolini" di Piacenza. • ingressi • BIGLIETTI intero € 13,00 ridotto € 10,00 cral € 5,00 ABBONAMENTI intero € 70,00 ridotto € 55,00 cral € 50,00 Gratuito soci frequentatori corsi Humaniter • info • tel. 02/57968334 | email: reteumanitaria@umanitaria.it