Stagione dei concerti società umanitaria - Trio Rigamonti

Domenica 18 dicembre 2016 ore 17.00 Società Umanitaria Salone degli Affreschi TRIO RIGAMONTI Mariella Rigamonti violino Emanuele Rigamonti violoncello Miriam Rigamonti pianoforte •programma • F.Mendelssohn Bartholdy, Trio in re minore n. 1 op. 49 A.Dvořak, Trio in mi minore n. 4 op. 90 "Dumky" Il Trio Rigamonti è composto dai fratelli Miriam (pianista, nata nel 1992), Mariella (violinista,nata nel 1994) ed Emanuele (violoncellista, nato nel 1997), diplomati con lode al Conservatorio "G. Verdi" di Como. Formatosi nella classe dei Maestri Federica Valli e Paolo Beschi, si perfeziona con il Trio di Parma all'International Chamber Music Academy di Duino e con Iakov Zats all' Accademia del Talento di Desio (MB). Nel settembre 2015 si è esibito presso il prestigioso Musikverein di Vienna in seguito alla vittoria del primo premio al Vienna Grand Prize Virtuoso International Music Competition. Il Trio ha vinto numerosi premi in concorsi nazionali ed internazionali, tra i quali Concorso Internazionale di Musica da Camera "Luigi Nono" di Venaria Reale (TO), Concorso Internazionale di Musica da Camera "Marco Fiorindo" di Nichelino (TO), Premio Rovere d'Oro (IM), Città di Stresa, Nuovo Premio Contea di Treviso (incidendo un cd assieme agli altri vincitori), European Music Competition di Moncalieri (TO), Città di Giussano (vincendo, oltre al primo premio di categoria, il premio della sezione "Il Progresso"), Città di Riccione. Dal 2012 il Trio ha tenuto più di cinquanta concerti per prestigiosi festival ed associazioni musicali in Italia e all'estero. Il compositore Guido Boselli ha dedicato loro la sua opera "Riecheggiando l'inno a Oberdan". •info • tel. 02/57968334 | email: reteumanitaria@umanitaria.it •ingressi •BIGLIETTI intero € 13,00 ridotto € 10,00 cral € 5,00 ABBONAMENTI intero € 70,00 ridotto € 55,00 cral € 50,00 Gratuito soci frequentatori corsi Humaniter I concerti sono introdotti da Massimiliano Baggio