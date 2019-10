Al Bosco Wwf di Vanzago il cantiere didattico “Stagno per Anfibi”

Presso il “Bosco Wwf di Vanzago” è organizzato, nel mese di ottobre, un cantiere didattico finalizzato alla realizzazione di uno “stagno per anfibi”.

L’esperienza maturata in questi anni, nella realizzazione di diversi stagni di svariate tipologie, sarà messa a disposizione a quanti hanno l’interesse di creare zone umide, anche in aree private, per incrementare la presenza di anfibi (rane, rospi, raganelle, tritoni, …) e anche di specie come libellule, testuggine d’acqua europea, ecc. e specie vegetali legate all’ambiente acquatico.

Le date del cantiere didattico saranno: sabato 5 ottobre (dalle ore 8,30 alle ore 13), sabato 12 ottobre (dalle ore 9 alle ore 13) e sabato 19 ottobre (dalle ore 9 alle ore 13). La partecipazione al cantiere didattico è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione al Wwf Italia (socio ordinario: 30 euro). La tessera Wwf può essere effettuata il primo giorno di cantiere: qualora si fosse già soci, la tessera Wwf che può anche essere accesa a favore di altra persona. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 4 ottobre: i modelli allegati compilati vanno inviati, via e-mail, a boscovanzago@wwf.it oppure consegnarli direttamente in via delle Tre Campane, 21 a Vanzago (tutti i giorni dalla 9,00 alle 18,00)