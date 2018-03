"Stanley Kubrick": dal 13 al 21 marzo mostra e proiezioni al MIC

Stanley Kubrick- La collezione di Emilio e Janette D'Alessandro. Esposizione di oggetti di set e personali del regista e proiezioni di film sarà ospitata al Museo Interattivo del Cinema dal 13 al 21 marzo 2018.

Oltre alla mostra di oggetti legati al regista americano, verranno proposti dieci suoi lungometraggi e due documentari sulla sua vita e sulla sua carriera. Di seguito il programma delle proiezioni.

Martedì 13 marzo

ore 15 Room 237

Rodney Ascher, USA, 2012, 104’.

Un documentario che racconta di come nel 1980 il debutto nelle sale di Shining di Kubrick abbia diviso gli appassionati di cinema.



ore 17 S is for Stanley

Alex Infascelli, Italia, 2015, 68’. Con Stanley Kubrick, Emilio D’Alessandro.

Il racconto di un aspetto inedito della vita di Stanley Kubrick: la strana amicizia con Emilio D'Alessandro, contadino/pilota ciociaro, che per più di trent'anni è stato il suo autista personale e factotum.



ore 20:30 Full Metal Jacket

Stanley Kubrick, USA/UK, 1987, 116’. Con Matthew Modine, Vincent D’Onofrio.

Al campo di addestramento dei marines di Parris Island il sergente Hartman imperversa. L’unico compagno delle reclute deve essere il fucile, l'unico loro scopo diventare delle macchine da guerra.



Mercoledì 14 marzo

ore 15 Full Metal Jacket

Stanley Kubrick, USA/UK, 1987, 116’. Con Matthew Modine, Vincent D’Onofrio.

Replica



ore 20:30 Eyes Wide Shut

Stanley Kubrick, USA/UK, 1999, 159’. Con Nicole Kidman, Tom Cruise.

Bill, un medico senza alcuna qualità, entra in crisi quando la moglie Alice gli racconta i suoi sogni di tradimento e quando una sua paziente gli confessa il suo amore.



Giovedì 15 marzo

ore 17 Il bacio dell’assassino

Stanley Kubrick, USA, 1955, b/n , 67’. Con Frank Silvera, Jamie Smith.

Il pugile fallito Dave Gordon e la giovane Gloria decidono di fuggire dall’aguzzino Raphael, che architetta un piano per ucciderli.



ore 21 Arancia meccanica

Stanley Kubrick, UK, 1971, 137’. Con Malcolm McDowell, Patrick Magee.

Londra, in un futuro indefinito: Alex, appassionato cultore della musica di Beethoven, è il capo di un quartetto di giovani teppisti abituati a commettere violenze di ogni tipo.



Venerdì 16 marzo

ore 15 Il dottor Stranamore – Ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba

Stanley Kubrick, UK, 1963, 93’. Con Peter Sellers, George C. Scott.

Un generale psicopatico americano dà ordine a una squadriglia di aeroplani di volare per un'azione nucleare contro l'Unione Sovietica.



ore 17 Lolita

Stanley Kubrick, tratto dall’omonimo romanzo di Nabokov, USA/UK, 1962, b/n, 152’. Con James Mason, Peter Sellers.

Un maturo professore universitario si innamora di una sensuale quattordicenne e, per starle vicino, ne sposa la madre vedova.



ore 20:30 2001. Odissea nello spazio

Stanley Kubrick, UK, 1968, 141’. Con Keir Dullea, Gary Lockwood.

Film visionario, ai limiti della comprensibilità razionale: assolutamente affascinante. Uno dei classici del cinema e fondatore della moderna fantascienza cinematografica.



Sabato 17 marzo

ore 17 Rapina a mano armata

Stanley Kubrick, USA, 1956, 83’, b/n. Con Sterling Hayden, Coleen Gray.

John Clay, avanzo di galera ma con stile, sta organizzando un colpo a un ippodromo. La rapina riesce, ma alla fine all'aeroporto per colpa di un'odiosa signora e di un maledetto cagnolino...



ore 20:30 Barry Lyndon

Stanley Kubrick, UK/USA, 1975, 184’. Con Ryan O’Neal, Marisa Berenson.

Da un romanzo di Thackeray, un capolavoro di Stanley Kubrick, amara riflessione sulla storia e il potere.



Domenica 18 marzo

ore 17 Il dottor Stranamore – Ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba

Stanley Kubrick, UK, 1963, 93’. Con Peter Sellers, George C. Scott



ore 19 Shining

Stanley Kubrick, USA/UK, 1980, 119’. Con Jack Nicholson, Shelley Duvall

Jack Torrance, per trovare il giusto isolamento che gli permetterà di scrivere il suo romanzo, accetta l'incarico di custode invernale di un enorme albergo tra le montagne.