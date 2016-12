Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Venerdì 16 dicembre alle ore 21.00, andrà in scena, al Teatro di Milano, in prima rappresentazione nazionale, lo spettacolo ad ingresso libero, "La stanza delle lacrime", dedicato al Beato Giovanni Montini - Papa Paolo VI. Roma, 21 giugno 1963. Il conclave convocato dopo la morte di papa Roncalli è giunto alla conclusione. E' stato eletto nuovo pontefice l'arcivescovo di Milano, Cardinale Giovanni Battista Montini, che accetta la carica con il nome di Paolo VI. Il nuovo papa deve immediatamente smettere gli abiti cardinalizi, indossare quelli pontificali ed affacciarsi su piazza S. Pietro per la solenne benedizione. Ma prima ancora viene lasciato qualche istante a pregare in solitudine nella piccola sacristia della Cappella Sistina, dove dice la tradizione che il neo eletto pianga per la commozione, la tensione accumulata e la consapevolezza dell'incarico accettato. Quel 21 giugno passò più di un'ora dalla fumata bianca all'affacciarsi di Sua Santità. Cosa è successo in quel lasso di tempo ? Quali sono stati i pensieri e i sentimenti di Montini inginocchiato tra le silenti mura della "stanza delle lacrime" ? Lo spettacolo teatrale immagina quegli istanti e attraverso l'utilizzo di foto e filmati d'epoca ripercorre le vicende più significative della vita di Giovanni Battista Montini, anticipando alcuni elementi del suo pontificato. L'autore, il drammaturgo milanese Marco Daverio, si è avvalso della collaborazione di Giselda Adornato, studiosa della figura e del magistero di Paolo VI e consultore storico della Congregazione per le cause dei santi per la stesura della Positio Super vita et virtutibus del Servo di Dio Giovanni Battista Montini - Paolo VI. In scena gli attori Marco Segrini, Vincenzo Romano e Guido Tonini Bossi diretti da Simone Cutri. Disegno luci di Maurilio Boni, montaggi video di Stefano Demarie e costumi realizzati dalla Sartoria Teatrale Bianchi. Lo spettacolo, realizzato da Muse Solidali Cooperativa Impresa Sociale ha ricevuto il patrocinio del Municipio 6 del Comune di Milano ed il contributo di Acli Milanesi, Spazio Aperto Servizi e Consorzio Cooperative Solidarietà e Lavoro. Teatro di Milano - Via Fezzan 11 (angolo Viale Caterina da Forlì 19 - Istituto Don Orione) tel 02 42297313 - www.teatrodimilano.com INGRESSO GRATUITO