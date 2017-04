"Star Wars Day": il 7 maggio allo Spazio Fumetto parate in costume, Lego e battaglie laser

Domenica 7 maggio allo Spazio Fumetto si celebrerà Star Wars Day - May the 4th Be with You, la giornata dedicata ai fan della saga.

L'edizione di quest'anno ricorda il 40° anniversario dall'uscita del film Guerre Stellari, che fece conoscere la leggendaria storia in tutto il mondo.

L'iniziativa, organizzata dall’Associazione culturale Galaxy e da 501st Legion Italica Garrison, Rebel Legion Italian Base e Italy Stronghold – Mandalorian Mercs Costume Club, propone una giornata a ingresso libero tra incontri, esposizioni, giochi, parate e laboratori.

Ad aspettare il pubblico moltissimi personaggi di Star Wars: da Darth Vader a Han Solo, dalla principessa Leia agli Stormtrooper, dagli ufficiali imperiali ai piloti ribelli.

All'interno del Museo Wow, in biblioteca, sarà visitabile una mostra di oggetti che riproducono perfettamente quelli usati sui set; mentre al Parco Oreste del Buono, adiacente al museo, saranno presenti: una grande statua di Jabba The Hutt a grandezza naturale, una Speederbike riprodotta in tutti i dettagli e un’arena in cui imparare a maneggiare una spada laser e scattarsi una foto in tenuta da Jedi. Sempre all'aperto si potrà: giocare con i LEGO Star Wars; provare a sparare ai soldati imperiali con fucili Nerf; assistere alle parate dei legionari.

Nel museo inoltre, si terranno due laboratori per imparare a disegnare gli eroi della saga (11-12:30, 13:30-16, prenotazione obbligatoria fino al venerdì prima dell’evento a: 02.49524744 / edu@museowow.it).

In caso di pioggia l’evento si terrà in forma ridotta all’interno del museo.