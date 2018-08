Starbucks, che festa per l'inaugurazione: Cordusio diventa un teatro a cielo aperto

Starbucks è pronta a svelare il suo gioiellino milanese. Ed è pronta a farlo in grande stile.

Il prossimo 6 settembre, infatti, il colosso del frappuccino aprirà al pubblico la sua prima caffetteria italiana - la più grande d'Europa - e per presentarla alla città ha organizzato una festa da sogno proprio fuori dal locale, che sorgerà nell'ex palazzo delle Poste in piazza Cordusio, a due passi dal Duomo.

La serata, racconta Repubblica, avrà il patrocinio del Comune e sarà divisa in due parti. All'inizio sui maxi schermi allestiti per l'occasione sarà trasmesso una sorta di film che ripercorrerà la storia d'amore tra Milano e Howard Schultz, il fondatore di Starbucks da sempre innamorato della città meneghina, dove - almeno così sembra - ha avuto l'intuizione di fondare la sua "Sirena".

Il "secondo tempo", invece, sarà all'insegna della musica e della danza con la piazza - per l'occasione chiusa a taxi e mezzi pubblici - che si trasformerà in un teatro a cielo aperto per accogliere lo spettacolo dei ballerini dell'Accademia della Scala.

A festa finita, 1.200 persone - su invito - entreranno per la prima volta nel locale, che dal giorno successivo aprirà ufficialmente i battenti al pubblico.

E la storia d'amore tra Schultz e Milano sembra decisamente destinata a proseguire, tanto che Starbucks ha già in mente nuove aperture sotto la Madonnina.