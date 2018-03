"Stars": il 22 marzo Marco della Noce allo Zelig

La puntata di Stars, lo show dedicato ai volti più celebri di Zelig, verrà registrato al Teatro Zelig di viale Monza giovedì 22 marzo.

Marco della Noce racconterà le tappe principali della propria carriera artistica, intervistato da Giancarlo Bozzo, nei panni di autore e conduttore. I precedenti spettacoli di Stars hanno visto alternarsi sul palco comici del calibro di Ale e Franz, Gioele Dix e Raul Cremona

In programma per la serata, testimonianze, speciali e focus sulla vita professionale e privata dell'attore, che recentemente aveva annunciato di trovarsi in una situazione economica molto precaria. Lo spettacolo verrà poi trasmesso da Zelig TV, sul Canale Digitale 243.