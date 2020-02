Start hub your carrer milano: la tua carriera inizia il 12 marzo!

Start Hub Your Career Milano

Giovedì 12 marzo 2020, 9:30 – 17:00

Superstudio, via Tortona 27 Milano





“Entra nel nuovo hub italiano del lavoro. La tua carriera inizia qui!” È questo lo slogan di Start Hub Your Career, il nuovo evento che rappresenta l’evoluzione dei soliti job meeting e dei tradizionali career day. Giovedì 12 marzo 2020 migliaia di giovani in cerca di lavoro saranno i reali protagonisti dell’evento che si terrà presso il Superstudio di Milano. Dalle 9:30 alle 17 potranno partecipare a talk altamente formativi, confrontarsi con esperti di HR e mettersi in gioco con colloqui in loco con i recruiter delle aziende presenti per un’assunzione da firmare in giornata.



Numerose le aziende che hanno già confermato la loro presenza, tra cui Aldi, Arrow Electronics, A.S. Watson Group, Bricoman, DALE Consulting, Deloitte, Dedagroup, Imperial Fashion, Indra Sistemas, Lavoropiù, Lidl Italia, Murata Manufacturing, Penny Market, Relizont, SDG group, SGS, SOL group, Sysdata, Techedge, Kuehne Nagel.



L’evento si rivolge a laureandi e laureati in ogni settore, con una particolare attenzione a quello dell’innovazione tecnologica, proponendosi come un trampolino di lancio per la carriera futura. Partecipando all’evento, gli iscritti entreranno nel network dei principali interlocutori per la ricerca del lavoro in Italia, che si attiveranno per metterli in contatto con le migliori opportunità in linea con il proprio profilo.



All’interno della giornata:

#STARTHUBTALK: quattro talk altamente formativi su AR/VR, digitale, sociale e data analysis

#SPAZIOARENA: dove confrontarsi con le HR attraverso challenge, speech, seminari, AMA, pitch

#CODINGCHALLENGE: sfida per giovani software developer organizzata da Codemotion

#STARTHUBEXPERIENCE: percorso di orientamento con analisi soft skills e a Q&A con selezionatori

#DUINGCHALLENGE: selezione non-convenzionale per sviluppare un vero progetto aziendale

#TRIAGECV: il “pronto soccorso” per il CV, analizzato dagli esperti

#JOBWALL: il muro che incrocia domanda-offerta per chi è alla ricerca di lavoro

#SMARTZONE: zona per ricaricare le batterie e fare networking



L’evento è gratuito con registrazione obbligatoria da: https://www.starthubyourcareer.it/milano/

È attivo anche l’evento Facebook: https://www.facebook.com/events/594633231379911/