Stefano Bolognini (Lega): “Polemiche fuori luogo contro la regione, l'assessore tasca ringrazi invece di fare polemica"”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Al Commissario della Lega a Milano non sono andate giù alcune dichiarazioni fatte dall'assessore al bilancio del Comune di Milano Roberto Tasca, che, a mezzo stampa, si è scagliato contro gli stanziamenti di fondi di Regione Lombardia ai comuni lombardi, giudicando insufficienti quelli destinati al capoluogo lombardo. Di diverso avviso il Commissario Lega Stefano Bolognini che ha replicato di “notare con disappunto che alla pletora di esponenti, soprattutto del PD, che in questi giorni hanno a più riprese criticato Regione Lombardia per avere stanziato 400 milioni di euro ai comuni lombardi, si è aggiunto anche l’Assessore al Bilancio del Comune di Milano Roberto Tasca. Ogni tanto ringraziare, come hanno fatto tanti altri comuni, sarebbe cosa buona e giusta, ma anche oggi si riesce a fare ulteriore polemica su soldi veri per opere che interessano la cittadinanza”. Bolognini ha poi aggiunto che "la chiosa con cui, ammantandosi di retorica resistenziale, Tasca accusa la Regione Lombardia di volere ‘affamare Milano’ è del tutto insensata e, naturalmente, non risponde al vero. Vogliamo forse negare che, a fronte dei 4 milioni stanziati dalla giunta regionale al Comune di Milano, dal Governo siano arrivati solo 250.000 euro? O forse si vogliono esporre ed elencare solo i numeri e i dati che fanno comodo?”