Stefano Vergani in concerto

Siamo felicissimi di riabbracciare Stefano Vergani dopo alcuni mesi. E' sempre una meraviglia un concerto di Vergani al Cicco. Venite a meravigliarvi. Stefano Vergani, classe 1982, pubblica il suo primo disco Ufficiale nel 2005. E' firmato insieme a quella che allora si faceva chiamare Orchestrina Pontiroli e prende il curioso e complicato titolo di "La musica è un pretesto la sirena una metafora". I tempi che passano tra la registrazione e l'uscita del disco sono però lunghi, così lunghi che in mezzo ci passa l'esibizione al primo Mantova musica festival e la partecipazione al club Tenco nel 2004 dove Stefano viene premiato con la Targa SIAE come miglior autore emergente. Seguono concerti in lungo e in largo per la penisola affiancati ad una densa attività di produzione di canzoni . L'insieme di quest'ultime fa nascere "Chagrin D'amour" firmato sempre con L'orchestrina Pontiroli che di li a poco cambiera' nome in orchestrina Acapulco. il disco vede la luce nel Novembre 2007. Da qui viene estratto il primo video ufficiale di Stefano Vergani "pesci e poltrone". La band nel corso degli anni cresce e muta di continuo fino ad arrivare ad una "apparente stabilita'" chiamata Orchestrina Acapulco. Ne fannno ufficialmete parte: Luca Butturini e Diego Potron, unici due componenti che hanno seguito Stefano fin dall'esordio, Felice Cosmo, Cristiano Novello, Stefano Jascone, Massimo Piredda e Daniela Savoldi. E' con questa formazione ed un nuovo bagaglio di canzoni che nel Luglio del 2010 Stefano è invitato a suonare al prestigioso Festival di Villa Arconati. Di li al poco vengono concluse le registrazione del nuovo disco "E allor pensai che mai" che esce nel Gennaio del 2011. Seguono concerti per i due anni successivi con partecipazioni a festival e manifestazioni in tutta Italia. Da ottobre 2013, un nuovo cambio di rotta, cominciano i lavori per il suo primo disco da solista. il nuovo lavoro "Applausi a prescindere" esce il 29 Settembre 2014. Ad Aprile 2015 viene scelto tra i 16 finalisti della rassegna Musicultura e si escibisce al Teatro Persiani di Recanati. Il brano Un'estate all'ombra viene inserito nel disco Musicultura 2015.