Stelle di Natale - Coro voci sottocasa

L’Accademia Vivaldi – Ist. Mus. Città di Bollate e l’Amministrazione comunale – Ass.to alla Cultura e Pace propongono il tradizionale concerto natalizio domenica 23 dicembre alle ore 16.00, presso la Chiesa S. Antonio di Padova di via Ospitaletto.

Un appuntamento “itinerante” che quest’anno verrà ospitato presso la Parrocchia di Cascina del Sole.

L’Edizione 2018 vedrà protagonista il Coro “Voci Sottocasa”, gruppo multietnico femminile nato nel 2014 da un progetto dell’Associazione di Promozione Sociale La Rotonda di Baranzate con l’intento di riunire le culture caratteristiche delle molteplici etnie presenti nel territorio. Dal 2017 è diretto da Demetra Fogazza, docente di canto presso l’Accademia Vivaldi – Ist. Mus. Città di Bollate.

Con coraggio e passione le donne di Baranzate si cimentano nella vastità del repertorio: dalla musica sacra a quella popolare, dal barocco ai nostri giorni, in diversi stili e diverse lingue, a dimostrare che in nessun ambito esistono confini!

L’obiettivo è quello di portare la musica natalizia sul territorio, il più diffusamente possibile, coinvolgendo le varie realtà e Comunità parrocchiali.