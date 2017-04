Stem in the city

#STEMintheCity è il progetto che si svolge ad aprile a Milano con eventi dedicati al mondo femminile, per avvicinare le bambine e le ragazze allo studio e ai percorsi STEM (Science, Technology, Engineering, Math) che vede la regia del Comune di Milano, il patrocinio delle Nazioni Unite (ITU e UNRIC), del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e dell'Ufficio scolastico regionale e la collaborazione di numerose realtà pubbliche e private. L'associazione nazionale Step-net onlus collabora all'evento organizzando attività e laboratori gratuiti il 22 e il 23 aprile 2017 a Milano, presso Villa Scheibler. Ci saranno laboratori per bambini/e, ragazzi/e di robotica e coding, di giochi matematici e attività specifiche per genitori e insegnanti, quali incontri informativi, aula digitale 3.0 e sportello ascolto per orientamento e prevenzione.